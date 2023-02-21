Несколько улиц в центре Москвы перекрыли из-за послания президента Путина 21 февраля

Центр Москвы перекрыли из-за послания президента РФ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Москвы 21 февраля перекрыли несколько улиц в связи с посланием президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию. Выступление главы государства запланировано на 12:00.

Ранее в столичном Департаменте транспорта предупредили, что во вторник нельзя будет проехать на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади. Также движение перекрыли на улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста. На этих участках также временно недоступна парковка.

Автомобилистов просили заранее учитывать изменения и планировать поездки с учетом ограничений.

Ранее KP.RU писал, что участок 14-го километра МКАД временно перекроют для движения 26 февраля. Кроме того, 25 февраля закроют участок Николоворобинского переулка. Причина ограничений – проведение строительно-ремонтных работ.