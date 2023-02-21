Владимир Путин сообщил о продлении трассы М12 Москва – Казань до Челябинска

Трассу М12 Москва – Казань продлят до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска Фото: ТАСС

Трассу М12 Москва – Казань в ближайшей перспективе продлят до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Это поможет выстроить новые логистические коридоры и расширит экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию.

«Уже принято решение продлить скоростную автомагистраль Москва — Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени», - уточнил глава государства. Он добавил, что в будущем автодорогу также продлят до Иркутска и Владивостока с выходом на Китай и Монголию.

Ранее KP.RU писал, что несколько улиц в центре столицы перекрыли в связи с послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Нельзя проехать по Новой и Красной площадям, а также по улицам Ильинка и варварка. Кроме того, на этих участках временно запрещена парковка.