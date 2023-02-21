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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 10:55

Жительница Москвы обвинила рэпера Басту в изнасиловании, а потом забрала заявление

Спустя время девушка призналась, что выдумала эту историю
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА

Москвичка обвинила популярного рэпера Басту (настоящее имя Василий Вакуленко) в изнасиловании, но потом забрала свои слова назад. Так девушка якобы хотела привлечь внимание правоохранителей, сообщает телеграм-канал BAZA.

Жительница столицы обратилась в полицию с заявлением на известного рэп-исполнителя. Она заявила, что познакомилась с Бастой в клубе, затем села к нему в машину у дома на Рублевском шоссе, где он и изнасиловал ее. Детали случившегося девушка рассказать не смогла.

Спустя время заявительница вновь пришла в отделение полиции и отозвала обвинение. Женщина призналась, что выдумала громкую историю, чтобы правоохранители занялись поисками ее пропавшего друга.

Источник KP.RU подтвердил, что такое обращение было 20 февраля.

Ранее KP.RU писал, что в Москве педофил изнасиловал подростка после флирта в мессенджерах. Злоумышленника задержали, он признал вину. Идет расследование.