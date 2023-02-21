Подарки для участников СВО к 23 Февраля соберут на фестивале «Московская масленица»

В рамках фестиваля «Московская Масленица» можно поздравить с Днем защитника Отечества участников СВО. Фото: mos.ru

В столице в рамках фестиваля «Московская Масленица» можно поздравить с Днем защитника Отечества участников военной спецоперации. Подарки для бойцов собирают в шале на фестивальных площадках, сообщили на сайте мэрии города.

Московичи и гости столицы могут принести мужские подарочные наборы, чай, сладости, книги, термобелье, носки, варежки и другие теплые вещи. Шале работают на Тверской площади и в Парке Горького 21 и 22 февраля с 11:00 до 21:00, в выходные с 10:00 до 22:00, а на площадках в других округах – с 11:00 до 21:00 в будние, и с 10:00 до 21:00 в выходные.

« Мы искренне рады, что шале снова открылись теперь уже на площадках фестиваля “Московская Масленица”, и уверены, что удастся собрать самые нужные подарки для наших защитников», — отметили волонтеры.

Ранее KP.RU писал, что гости фестиваля «Московская Масленица» смогут написать открытку или записать видеопоздравление для участников СВО. Записать ролик получится на Пушкинской набережной в Парке Горького.

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