Пассажиры метро Москвы смогут бесплатно отправить открытки к 23 Февраля по всей России

Акция продлится до конца недели Фото: Департамент транспорта Москвы

В честь Дня защитника Отечества пассажиры Московского метрополитена смогут отправить открытки по всей России. Для этого нужно обратиться на стойки «Живое общение», сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Открытка – бесплатная, достаточно лишь написать добрые слова родным и близким и указать адрес получателя и отправителя. Акция продлится до конца этой недели. Специально для этих целей в метро установили специальные ящики.

«Пассажиры Московского метро могут получить бесплатно открытку и там же отправить ее своим близким», - подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU писал, что подарки для участников СВО к 23 Февраля соберут на фестивале «Московская масленица». В шале можно принести чай и сладости, книги, мужские подарочные наборы, книги, термобелье, носки, варежки и другие теплые вещи.