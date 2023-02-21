Вильфанд спрогнозировал мороз до -28 градусов в Московском регионе в ночь на 22 февраля

Атмосферные осадки в столичном регионе не ожидаются Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском регионе в ночь на среду ожидаются крепкие морозы до -28 градусов. Дневная температура будет на восемь-девять градусов ниже нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Метеоролог уточнил, что в столице подморозит до -19…-21 градуса, а по области до -28 градусов. Днем столбики термометров покажут около 13-11 градусов ниже нуля.

«Очень холодная погода, которая на 8-9 градусов ниже многолетних значений», - подчеркнул Вильфанд. Синоптик добавил: несмотря на низкие температуры, погода в столичном регионе будет спокойная, атмосферные осадки не ожидаются.

В четверг, 23 февраля, также прогнозируется холодная погода: ночью в Москве воздух остынет до 18-16 градусов мороза, по области – до -23 градусов. Днем температура будет колебаться в пределах 10-12 градусов.

Ранее KP.RU писал, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля. На метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до -15,1 градуса, а по области – до -23,8 градуса.