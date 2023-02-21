Температуру в системе отопления Москвы повысили из-за морозов до -20 градусов

По прогнозам синоптиков, до пятницы ночами в столице будет до -20 градусов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве в системе отопления повысили температуру из-за резкого похолодания. По прогнозам синоптиков, до пятницы в дневные часы в столице будет около -10 градусов, а ночами – до -20 градусов, сообщили в телеграм-канале КГХ.

В связи с погодными условиями температуру скорректировали, теперь на магистральных сетях она составляет 118 градусов. Уточняется, что тепло регулируют по двум параметрам: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя, а также сокращения или увеличения его объема. Температуру изменяют в автоматическом режиме, но под контролем диспетчерских служб.

Ранее KP.RU писал, что научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал мороз до -28 градусов в Московском регионе в ночь на 22 февраля. В столице воздух остынет до 19-21 градуса ниже нуля. Температурный фон будет на восемь-девять градусов ниже нормы климата.