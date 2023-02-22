Переменная облачность, гололедица и до -13 градусов ожидаются в Москве 22 февраля

Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве в среду, 22 февраля, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. На столичных дорогах сохранится гололедица, местами возможна изморозь. Днем температура воздуха опустится до -13…-11 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба. В городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, вечером порывы усилятся до 11 метров в секунду.

В ночь на четверг характер погоды практически не изменится: гололедица сохранится, атмосферные осадки не ожидаются, воздух остынет до 18-16 градусов ниже нуля. Днем 23 февраля столбики термометров покажут около -10…-8 градусов. Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что температуру в системе отопления Москвы повысили из-за морозов. По прогнозам синоптиков, до пятницы в дневные часы в столице будет около -10 градусов, а ночами – до -20 градусов.