Вестибюли станций метро «Спортивная» и «Лужники» временно закрыты на вход

Вестибюли станции метро «Спортивная» Сокольнической линии временно работают только на выход Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве вестибюли станции метро «Спортивная» Сокольнической линии временно работают только на выход. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры 22 февраля.

Пассажиров просят не задерживаться на платформе и проходить к выходам. Для проезда горожанам также советуют пользоваться станциями «Фрунзенская» и «Лужники» МЦК.

Кроме того, временно только на выход работает станция «Лужники».

Ранее KP.RU писал, что режим работы вестибюлей станций метро у «Лужников» в Москве изменят 22 февраля из-за большого митинг-концерта «Слава защитникам Отечества». Перед мероприятием южный вестибюль «Спортивной» будет работать только для выхода пассажиров, после мероприятия — только для входа. Кроме того, после концерта для входа будет открыт северный вестибюль станции «Воробьевы горы».