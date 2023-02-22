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НовостиОбщество22 февраля 2023 9:52

Вестибюли станций метро «Спортивная» и «Лужники» временно закрыты на вход

Пассажирам советуют пользоваться станциями «Лужники» МЦК и «Фрунзенская»
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Вестибюли станции метро «Спортивная» Сокольнической линии временно работают только на выход

Вестибюли станции метро «Спортивная» Сокольнической линии временно работают только на выход

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве вестибюли станции метро «Спортивная» Сокольнической линии временно работают только на выход. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры 22 февраля.

Пассажиров просят не задерживаться на платформе и проходить к выходам. Для проезда горожанам также советуют пользоваться станциями «Фрунзенская» и «Лужники» МЦК.

Кроме того, временно только на выход работает станция «Лужники».

Ранее KP.RU писал, что режим работы вестибюлей станций метро у «Лужников» в Москве изменят 22 февраля из-за большого митинг-концерта «Слава защитникам Отечества». Перед мероприятием южный вестибюль «Спортивной» будет работать только для выхода пассажиров, после мероприятия — только для входа. Кроме того, после концерта для входа будет открыт северный вестибюль станции «Воробьевы горы».