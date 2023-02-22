Мужчина изнасиловал знакомую под угрозой убийства на западе Москвы

Насильник надругался над женщиной в квартире на ул. Академика Королева Фото: прокуратура Москвы

В Москве возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который надругался над знакомой на западе столицы. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел 21 февраля 2023 года в квартире жилого дома на улице Адмирала Королева. Мужчина, угрожая убийством, совершил «иные действия сексуального характера» в отношении знакомой 32-летней женщины.

Насильника задержали, ему предъявили обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители устанавливают детали случившегося и собирают доказательства.

Ранее KP.RU писал, что жительница Москвы обвинила рэпера Басту в изнасиловании, а потом забрала заявление из полиции. Женщина призналась: она выдумала громкую историю, чтобы привлечь внимание правоохранителей.