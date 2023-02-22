МВД: Более 200 тыс. человек приняли участие в митинг-концерте в «Лужниках»

На Большой спортивной арене присутствовали 90 тысяч зрителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в спорткомплексе «Лужники» в среду, 22 февраля, состоялся митинг-концерт «Слава защитникам Отечества», организованный в честь 23 Февраля. В нем приняли участи более 200 тысяч человек, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Уточняется, что на Большой спортивной арене присутствовали 90 тысяч зрителей, еще свыше 112 тысяч москвичей и гостей столицы находились на прилегающей к «Лужникам» территории. На месте находились сотрудники МВД России и их коллеги из других правоохранительных органов, они обеспечивали порядок и безопасность на мероприятии.

Ранее KP.RU писал, что режим работы вестибюлей станций метро у «Лужников» в Москве изменили 22 февраля из-за митинг-концерта на «Лужниках». После мероприятия для входа был открыт северный вестибюль станции «Воробьевы горы», перед концертом закрывались вестибюли на станциях «Спортивная» и «Лужники» МЦК.