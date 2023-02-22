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НовостиОбщество22 февраля 2023 17:00

Вильфанд спрогнозировал резкое потепление до +2 градусов в выходные в Москве

В столице также ожидается мокрый снег
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москву к выходным придет оттепель

В Москву к выходным придет оттепель

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве к выходным ожидается оттепель: в городе потеплеет до +2 градусов, прогнозируются небольшие атмосферные осадки в виде мокрого снега, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, в ночь на пятницу в столице сохранится морозная погода: столбики термометров опустятся до 14-16 градусов ниже нуля. Однако ко второй половине дня в Москве резко потеплеет до -2…-4 градусов. К субботе воздух прогреется до -3…+2 градусов, такая же температура ожидается и в воскресенье.

Ранее KP.RU писал, что синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал «суровую» погоду в марте в Москве. В город вновь придут мороз и сильные снегопады. По его словам, тепло придет в столицу лишь к концу первой декады апреля.