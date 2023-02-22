«Суровый месяц»: Тишковец рассказал, какой будет погода в Москве в марте

Стабильная весенняя погода установится в Москве в конце первой декады апреля Фото: Евгения ГУСЕВА

Первого весеннего тепла москвичам стоит ждать не раньше в конце марта, при этом стабильная весенняя погода установится в столице в конце первой декады апреля, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам синоптика, март будет достаточно суровым: в город придут холода, часто будет идти снег. «Он подтвердит статус очень неустойчивого месяца с традиционными возвратами холодов, с усилением морозов, с арктическими вторжениями и зарядами снега», - подчеркнул метеоролог.

Тишковец добавил: несмотря на капризную погоду, температурный фон в марте будет на три-четыре градуса выше климатической нормы. В апреле повышение нормы составит один-два градуса, а в мае – полтора градуса. Синоптик отметил, что точность данного прогноза достигает 60-70%.

Ранее KP.RU писал, что переменная облачность, гололедица и до -13 градусов ожидаются в Москве 22 февраля. Ночью в столице воздух остынет до 18-16 градусов ниже нуля. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.