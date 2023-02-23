Гидрометцентр: в Москве 23 февраля ожидается переменная облачности и до -10 градусов

В Москве 23 февраля ожидается переменная облачности и до -10 градусов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 23 февраля в Москве ожидается температура воздуха от восьми до десяти градусов ниже нуля. В столице будет переменная облачность, а осадков ожидать не стоит. Такой прогноз опубликован на портале Гидрометцентра России.

На дорогах по прежнему сохраняется гололедица. Ветер будет дуть со скоростью от шести до десяти метров в секунду, а атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

В ночное время суток может похолодать до 14 градусов ниже нуля преимущественно без осадков.

Ранее KP.RU рассказывал о потеплении в ближайшие выходные до двух градусов выше нуля в Москве. Такая температура установится уже 25 февраля и сохранится и на следующий день. Немного ухудшить ситуацию может мокрый снег, который накроет столицу на небольшой промежуток времени.