Сергей Собянин поздравил всех причастных с Днем защитника Отечества Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сегодняшних реалиях День защитников Отечества обретает особый смысл. Всех ветеранов, военнослужащих и участников специальной военной операции поздравил с этим праздником мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Сейчас Вооруженные Силы страны сражаются за суверенитет и безопасность России.

Все добровольцы и мобилизованные граждане, проявляя истинное мужество и героизм, несут жителям новых регионов России мир и спокойствие. Градоначальник пожелал всем им успешного выполнения боевых задач, а также бодрости духа и множества сил.

Он сказал, что гордится каждым из тех, кто сейчас защищает Отчизну.

Ранее KP.RU писал, что пассажиры московского метрополитена могут бесплатно отправить открытки к 23 февраля по всей стране. Это можно сделать на специальных стойках «Живое общение».