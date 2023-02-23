Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 23 по 26 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столь длинные выходные в Москве по прежнему необходимо обеспечивать комфорт всех жителей и гостей города. Поэтому все компании и предприятия городских служб будут работать в усиленном режиме с 23 по 26 февраля. Об этом рассказали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Около 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний будут работать круглосуточно в эти дни. Они оснащены всей необходимой техникой и аварийными источниками электроснабжения.

Также был усилен контроль за работой объектов, которые обеспечивают город электричеством. Все необходимые меры противопожарной и антитеррористической защищенности также будут под особым контролем.

Все необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования всех столичных служб приняты и будут сохраняться на протяжении всех выходных.

Ранее KP.RU писал, что график работы медицинских учреждений в Москве может измениться с 23 по 26 февраля. Они будут работать в особом режиме.