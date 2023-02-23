Из-за гололедицы в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности до 26 февраля Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Из-за того, что на дорогах и тротуарах Москвы образовалась достаточно сильная корка льда, продлен «желтый» уровень погодной опасности до 26 февраля. Предупреждение будет действовать до 21:00. Об этом стало известно на портале Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень метеорологической опасности означает, что погода может быть потенциально опасна для людей.

В связи с этим рекомендуется быть крайне внимательными при передвижении по улицам и дорогам Москвы как пешком, так и на автомобилях. За рулем стоит снизить привычную скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства.

Ранее KP.RU писал, что 23 февраля в Москве ожидается переменная облачность, а температура воздуха днем может достигать десяти градусов ниже нуля. В темное время суток может похолодать даже до -14 градусов.