Синоптик Вильфанд спрогнозировал до пяти градусов мороза в первый день календарной весны в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый день весны Москва встретит температурой до -5 градусов. Это соответствует климатической норме в регионе для первых чисел марта. Об этом рассказал в беседе с «Интерфаксом» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист добавил, что погода еще может измениться, поскольку в последние дни зимы ожидается небольшое похолодание, относительно теплой погоды в грядущие выходные. На смену теплому фронту в Москве придет холодный.

Средняя дневная температура в первые дни календарной весны будет в районе четырех градусов ниже нуля, что близко к норме для начала марта.

Ранее KP.RU писал о продлении «желтого» уровня погодной опасности в Москве до 21:00 26 февраля. Продление обусловлено тем, что на дорогах и тротуарах столицы по прежнему образовывается гололедица.