Мэр Собянин: новейшими поездами «Москва-2020» на БКЛ будут управлять более 500 машинистов

Новейшими поездами «Москва-2020» на БКЛ будут управлять более 500 машинистов Фото: telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

На БКЛ новейшими поездами «Москва-2020» будут управлять более 500 машинистов. Их обучали в корпоративном университете транспортного комплекса столицы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

После обучения они проходили практику на протяжении трех месяцев, а всего их обучение заняло более четырех месяцев.

В новых компьютеризированных поездах были применены все лучшие достижения в области транспорта и машиностроения. Всего же для работы на Большой кольцевой линии привлекли более шести тысяч различных специалистов.

Напомним, что ранее KP.RU рассказывал о появлении в продаже тематических проездных «Единый» и карт «Тройка». Всего выпустили пять тысяч карт и около двухсот тысяч проездных на одну и две поездки. Приобрести их можно будет в кассах Мосметро и в аппаратах по продаже билетов.