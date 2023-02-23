Участок Сельскохозяйственной улицы в Москве перекроют вечером 23 февраля для проведения фейерверков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для проведения фейерверков 23 февраля участок улицы Сельскохозяйственной будут перекрывать с 21:00 до 21:15. О таком краткосрочном перекрытии участка дороги рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Кратковременные перекрытия будут на участках от улицы Вильгельма Пика и до проезда Серебрякова, а также на Волгоградском проезде от дома №37 строение 1 и до дома №36.

Водителей просят с пониманием отнестись к данным ограничениям и заранее планировать маршруты с учетом перекрытия данных участков.

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