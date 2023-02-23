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НовостиОбщество23 февраля 2023 15:45

Участок Сельскохозяйственной улицы в Москве перекроют вечером 23 февраля для проведения фейерверков

Ограничение будет действовать с 21:00 до 21:15
Роман ПОЛОСИКОВ
Участок Сельскохозяйственной улицы в Москве перекроют вечером 23 февраля для проведения фейерверков

Участок Сельскохозяйственной улицы в Москве перекроют вечером 23 февраля для проведения фейерверков

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для проведения фейерверков 23 февраля участок улицы Сельскохозяйственной будут перекрывать с 21:00 до 21:15. О таком краткосрочном перекрытии участка дороги рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Кратковременные перекрытия будут на участках от улицы Вильгельма Пика и до проезда Серебрякова, а также на Волгоградском проезде от дома №37 строение 1 и до дома №36.

Водителей просят с пониманием отнестись к данным ограничениям и заранее планировать маршруты с учетом перекрытия данных участков.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин поздравил всех причастных с Днем защитника Отечества. Мэр Москвы отметил, что сейчас этот праздник обретает особое значение. Он добавил, что сейчас добровольцы и мобилизованные граждане сейчас проявляя настоящее мужество дарят спокойствие и безопасность жителям новых регионов России.