В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду 24 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве 24 февраля днем ожидается температура воздуха в районе -5 градусов, а порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Местами в столице будет метель. Об этом рассказали на портале Гидрометцентра России.

Значение атмосферного давления будет снижаться в течение суток и днем оно будет составлять 740 миллиметров ртутного столба, а ночью упадет до 735 мм.

В ночное время суток будет такая же облачная погода, а местами может пойти снег. В Москве ночью может немного потеплеть и местами температура может достигать двух градусов ниже нуля. Ветер немного стихнет и будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал о продлении «желтого» уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье до 26 февраля. Продление обусловлено тем, что на улице образуется сильная гололедица.