Из-за человека на путях увеличены интервалы движения поездов на Кольцевой линии метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кольцевой линии московского метрополитена временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на путях. О таком происшествии стало известно из Telegram-канала Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Подробностей на данный момент не сообщалось, в ситуации буду разбираться в ближайшее время.

Спустя пять минут, после сообщения о человеке на путях, в ведомстве сообщили о том, что в данный момент проводятся работы по введению движения поездов в график, а еще немного позже все задержки были устранены.

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