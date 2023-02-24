Хулиган разбил створку турникета на станции «Шипиловская» не желая оплачивать проезд Фото: стоп-кадр из видео

На станции московского метрополитена «Шипиловская» 26-летний мужчина, не желая оплачивать проезд, разбил стеклянную створку турникета, который работал на вход. Об этом акте хулиганского поведения рассказали в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

На кадрах видео можно заметить, как в какой-то момент нарушитель с другом осознает, что совершил преступление и пытался прикрыть лицо курткой.

Теперь прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств порчи имущества, а также привлечение виновного к уголовной ответственности за вандализм.

За подобное преступление предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей либо арест на срок до трех месяцев.

Напомним, что ранее KP.RU рассказывал о похожем случае на станции метро «Планерная». Отличие только в том, что там юноша разбил створку турникета исключительно из хулиганских соображений, поскольку произошло это уже на выходе.