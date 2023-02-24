В Москве задержали группу лиц, которая обвиняется в избиении молодых людей Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователям удалось задержать пятерых фигурантов уголовного дела за хулиганство. Они создали целую банду, которая с 2022 года нападали на молодых людей в Москве без всяких причин. Об этом рассказали в Telegram-канале Столичного СК.

Теперь им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Все задержанные — выходцы из Средней Азии, некоторым из которых нет и 18 лет. Они нападали на юношей в различных районах Москвы и избивали их руками и ногами. В ходе расследования удалось установить их причастность к целому ряду подобных преступлений.

Сейчас им предъявлено обвинение по четырем эпизодам нападения на людей. Видео материалы с кадрами противоправных действий, задержанные сами публиковали в социальных сетях.

Теперь всем фигурантам предстоит предстать перед судом.

Ранее KP.RU рассказывал об избиении 17-летнего подростка группой лиц на юге Москвы. Позже, те же люди избили еще двух подростков, после чего им понадобилась госпитализация.