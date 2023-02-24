К вечеру 26 февраля в Москве может выпасть еще около 6 сантиметров снега Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики прогнозируют, что снег продолжит идти в Москве как минимум до вечера 26 февраля. К тому времени высота снежного покрова может увеличиться на шесть сантиметров. Об этом рассказали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что все необходимые службы готовы к ухудшению ситуации на дорогах, а все городские службы переведены в усиленный режим работы.

Во всех районах столицы непрерывно ведуться работы по расчистке дорог и парковок. Также под особым контролем находятся тротуары и пешеходные зоны, подходы к станциям метро и важным социальным объектам.

Несмотря на работу городских служб, водителей просят соблюдать дополнительные меры безопасности на дорогах.

Ранее KP.RU писал, что на время длинных выходных дней с 23 по 26 февраля, все городские службы будут переведены на усиленный режим. Около 1,5 тысячи аварийных бригад будут дежурить круглосуточно, а в их распоряжении есть вся необходимая для работы техника.