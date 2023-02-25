Двух лошадей ударило током от рекламного щита на Триумфальной площади в центре Москвы

В Москве двух лошадей ударило током от информационного табло. Фото: стоп-кадр видео

В Москве на Триумфальной площади в ночь на 25 февраля произошел несчастный случай с участием лошадей: животных ударило током от информационного табло. Одна из лошадей погибла на месте, сообщает источник KP.RU.

По словам очевидцев, одна из лошадей скончалась от удара током примерно через три минуты после случившегося, второе животное люди успели оттащить от рекламного щита и спасти. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб города.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Никто из людей не пострадал. Кто хозяин животных пока не уточняется.

Ранее KP.RU писал, что застрявшую в заборе собаку освободили спасатели в Новой Москве. Они разжали прутья забора гидравлическим инструментом и отпустили животное. Как только собака оказалась на свободе, она сразу убежала. Инцидент произошел СНТ Мешково-Центральное в поселении Московском.