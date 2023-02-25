В Московском зоопарке пройдет «Кошачья неделя» с 1 по 5 марта 2023 года

В Московском зоопарке с 1 по 5 марта состоится традиционная «Кошачья неделя» Фото: Виктор ШПАКОВ

В Московском зоопарке с 1 по 5 марта состоится традиционная «Кошачья неделя», приуроченная к Международному дню кошек. Она завершится специальной программой, в которую войдут лекция «Такие разные кошки» и экскурсия по «Кошачьему ряду», сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Бесплатно попасть на спецпрограмму смогут победители квеста, который пройдет с 1 по 4 марта. Принять участие в нем могут все желающие. Задания можно будет скачать на сайте зоосада или взять на входе. Дополнительные вопросы также появятся на табличках у вольеров. На решение квеста уйдет около 1,5-2 часов.

Участники должны выслать ответы до 20:00 4 марта на почту Московского зоопарка. Специалисты проверят задания и отправят ответное письмо с разбором ошибок в тот же вечер. Победители получат диплом и небольшой сувенир.

Ранее KP.RU писал, что трех спасенных от браконьеров гималайских медведей приютили в Московском зоопарке. Животные проходят курс реабилитации.