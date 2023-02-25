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НовостиОбщество25 февраля 2023 11:30

Транспортный пассажиропоток в Москве увеличился на 580 тыс. человек в сутки

Горожане стали реже пользоваться личными автомобилями
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве число пассажиров на всех видах транспорта увеличилось на 580 тысяч человек за сутки

В Москве число пассажиров на всех видах транспорта увеличилось на 580 тысяч человек за сутки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве число пассажиров на всех видах транспорта увеличилось на 580 тысяч человек за сутки. При этом горожане стали реже пользоваться личными авто: с 2010 по 2022 год показатель сократился на 30%. Об этом сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов в интервью «Москве 24».

«В Москве количество пассажиров на всех видах городского транспорта увеличилось почти на 580 тысяч пассажиров в сутки. Эта цифра – 15 миллионов 660 тысяч», - подчеркнул он.

По его словам, Москве находится на первом месте среди всех европейских столиц по количеству новых пассажиров в общественном транспорте. Пассажиропоток в городе полностью восстановился после пандемии COVID-19.

Ранее KP.RU писал, что на семи станциях метро Москвы завершился ремонт путевых стен. Работы прошли на «Водном стадионе», «Речном вокзале», «Молодежной», «Спортивной», «Таганской», «Волгоградском проспекте» и «Новых Черемушках».