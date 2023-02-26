Снег с дождем, гололедица и до +3 градусов ожидаются в Москве 26 февраля

Ночью подморозит до -5...-3 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в воскресенье, 26 февраля, прогнозируется облачная погода, местами умеренные осадки в виде снега дождя и мокрого снега. Образуется гололед, возможно налипание мокрого снега. На столичных дорогах сохранится гололедица. Днем столбики термометров покажут +1…+3 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 729 мм ртутного столба, что гораздо ниже нормы. В городе будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, временами порывы будет достигать 15 м/с.

В ночь на понедельник в столице продолжит идти небольшой снег. Температура воздуха опустится до 5-3 градусов ниже нуля. Днем 27 февраля подморозит до -3…-1 градуса.

Ранее KP.RU писал, что синоптик центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что весеннее тепло придет в Москву не раньше 20 марта. Начало весны будет напоминать зимний месяц.