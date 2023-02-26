«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до утра 27 февраля

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы продлили в Москве и Подмосковье Фото: Василий Вахрин

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы продлили в Москве до утра понедельника. Аналогичное предупреждение действует и по области, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Прочие опасности. Период предупреждения до 11 ч. 27 февраля. Местами на дорогах гололедица», - сказано в сообщении.

Кроме того, в столичном регионе до 21:00 26 февраля сохранится предупреждение о порывистом ветре до 15 метров в секунду. Также «желтый» уровень погодной опасности ввели из-за гололедно-изморозевого отложения: и в столице и по области предупреждение действует до вечера воскресенья.

Ранее KP.RU сообщал, что снег с дождем, гололедица и до +3 градусов ожидаются в Москве 26 февраля. Ночью воздух остынет до 5-3 градусов ниже нуля. Атмосферное давление составит около 729 мм ртутного столба.