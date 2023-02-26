Дерматолог рассказал о причинах возникновения экземы на руках

Высыпания чаще всего локализуются на кистях, однако они могут проступить и по всему телу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аллергия и стресс могут стать причиной возникновения экземы на руках, рассказал врач-дерматолог Александр Чижов в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, вызвать воспаления на коже могут аллергены, с которыми контактируют руки, например, шерсть животных или агрессивные моющие средства. Также экзему провоцирую аллергены, которые попадают внутрь организма: продукты питания, пыльца и прочее.

Кроме того, раздражение может возникнуть на фоне стресса. «Ко мне с такой проблемой часто обращаются студенты во время сессии. Но причиной бывает и хронический стресс. Например, из-за недосыпа, нелюбимой работы», - отметил Чижов.

Врач добавил, что высыпания чаще всего локализуются на кистях, однако они могут проступить и по всему телу. При их появлении нужно сразу же обратиться к дерматологу, а также исключить любое агрессивное воздействие на кожу. Так, лучше вместо обычного мыла купить специальное, которое можно использовать при экземе или дерматите.

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