Диетолог назвала продукт, который нельзя есть на голодный желудок

Цитрусовые стимулируют выработку соляной кислоты Фото: pixabay.com

Здоровый человек может употреблять на голодный желудок практически любые продукты, однако есть исключения. Натощак не стоит есть цитрусовые, в частности сок из них, сообщила диетолог Наталья Круглова в беседе с агентством «Прайм».

Специалист пояснила: цитрусовые стимулируют выработку соляной кислоты, также после их употребления появляется изжога, боли в области живота, отрыжка. С осторожностью их нужно есть людям, которые страдают от заболеваний ЖКТ.

Диетолог также порекомендовала не пить на голодный желудок кофе, особенно если он крепкий. Не стоит выбирать на завтрак сладости, газировку, сдобную выпечку, так как в этих продуктах содержится много сахара. Кроме того, от них у некоторых людей возникает изжога и вздутие.

Круглова добавила: натощак нельзя пить алкоголь. Спиртное наносит серьезный удар по всем органам.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Евгения Пегова рассказала, чем опасны заменители сахара. Они могут вызывать чувство голода.