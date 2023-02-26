За сутки в Москве выявили 1419 новых случаев заражения COVID-19

С начала пандемии в столице зафиксировали 3 414 665 случаев COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1419 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 1705 инфицированного COVID-19. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф 26 февраля.

Госпитализировали 137 горожан, 1958 пациентов выздоровели после болезни, вирус унес жизни 12 человек. Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 414 665 случаев COVID-19, 3 215 746 жителей вылечились, а 48 182 человека скончались от осложнений и последствий болезни.

В России за прошедшие сутки коронавирусом заболел 9574 человека. В стационары попали 880 жителей страны, еще 9774 пациента выздоровели, 31 россиян с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончался.

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