Открытие МЦД-3 и МЦД-4 запланировано на лето-осень 2023 года

После запуска МЦД-3 и МЦД-4 появится около 120-150 рабочих мест Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение на третьем и четвертом Московских центральных диаметрах (МЦД-3 и МЦД-4) планируют запустить во второй половине 2023 года – в конце лета или середине сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и транспортно-дорожной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью «Москве 24».

«Открытие D3 и D4 у нас предусмотрено во второй половине этого года, примерно август-сентябрь-октябрь», - уточнил он.

Глава столичного Дептранса добавил, что после запуска МЦД-3 и МЦД-4 появится около 120-150 рабочих мест. Кроме того, в московском метро будет насчитываться 140 станций.

Ранее KP.RU писал, что Южный речной вокзал в Москве планируют открыть 22-24 апреля 2023 года. Он станет одной из остановок второго черного маршрута. Объекты вернут первоначальный архитектурный вид.