Сергей Собянин: Москва является одним из самых зеленых мегаполисов в мире

В Москве ведется работа по восстановлению популяции редких видов животных Фото: Shutterstock

В Москве ведется работа по восстановлению популяции редких видов животных. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, Москва – это один из самых зеленых мегаполисов на планете. В столице много лесов, парков, особо охраняемых природных территорий: они занимают половину территорий города.

Московские специалисты выращивают краснокнижных животных, а затем выпускают их в естественную среду обитания. В рамках таких программ восстанавливают популяцию сокола-сапсана и зайцев – русака и беляка. В Красную книгу столицы внесены 16 видов животных и растений, которые ранее считались исчезнувшими.

Ранее KP.RU писал, что решением мэра Москвы долина притока Яузы реки Лихоборки стала новой особо охраняемой природной территорией. Там обитают огарь, европейский крот, коростель, дятел, синицы.