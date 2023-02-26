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НовостиПроисшествия26 февраля 2023 10:48

Шестеро подростков в масках избили мужчину на улице Юных Ленинцев в Москве

Инцидент произошел в субботу, 25 февраля
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Массовая драка произошла 25 февраля

Массовая драка произошла 25 февраля

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве шестеро подростков в масках избили мужчину. Инцидент произошел в субботу, 25 февраля, на улице Юных Ленинцев, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, в полицию обратились очевидцы случившегося. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, однако ни пострадавшего, ни хулиганов они не застыли.

Как выяснилось, массовая драка все же произошла: она попала на камеры видеонаблюдения. На площадке перед подъездом стояли четыре человека, к ним подошли юноши. Агрессивные парни избили одного из мужчин, а потом убежали. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что битву зумеров засняли в «Авиапарке» в Москве. Массовая драка между подростками произошла 23 февраля. Одними из участников потасовки оказались неформалы их новой субкультуры – «ЧВК Редан». Возбуждено уголовное дело.