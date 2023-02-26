Синоптик Точенова спрогнозировала снежную погоду в Москве на предстоящей неделе

В первый день весны в столице будет ветрено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на предстоящей неделе ожидается облачная и снежная погода. Столбики термометров будут показывать от -2 до +1 градуса, сообщила синоптик Надежда Точенова в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее словам, в понедельник, 27 февраля, в столице будет идти небольшой снег. Ночью подморозит до-5…-7 градусов, днем температура воздуха составит около 2-4 градусов ниже нуля. Во вторник прогнозируется сильный ветер до 15 м/с, ожидается туман. На дорогах образуется гололедица.

«Столбики термометра в ночные часы опустятся до минус 13 градусов. А днем потеплеет до нуля градусов», - уточнила метеоролог.

В первый день весны, 1 марта, в столице будет ветрено. Ночью воздух остынет до -8 градусов, днем показатели достигнут -3…-5 градусов. 2 марта характер погоды практически не изменится: посыплет небольшой снег, столбики термометров покажут около +1…-1 градуса. Небольшое потепление сохранится до пятницы.

Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили о порывистом ветре до 17 м/с 26 февраля. Горожан просят не укрываться под деревьями и не парковать машины возле них.