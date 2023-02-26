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НовостиОбщество26 февраля 2023 9:56

Москвичей предупредили о порывистом ветре до 17 м/с 26 февраля

Горожан просят не укрываться под деревьями не и парковать машины возле них
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду

В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве в воскресенье, 26 февраля, по прогнозам синоптиков, ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства.

Горожан просят быть осторожными на улице. Автомобилистам не стоит парковать машины под деревьями, а пешеходам укрываться под ними. Также следует обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции.

Ранее KP.RU писал, что снег с дождем, гололедица и до +3 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Образуется гололед, возможно налипание мокрого снега. В городе будет дуть южный, юго-западный ветер. Ночью подморозит до трех-пяти градусов ниже нуля.

Кроме того, в столице продлили «желтый» уровень погодной опасности до утра понедельника. Аналогичное предупреждение действует на территории Московской области также до 11:00 27 февраля.