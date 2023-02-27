Гидрометцентр: в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и температура около -3 градусов 27 февраля

В Москве ожидается облачная погода с прояснениями и температура около -3 градусов 27 февраля Фото: pixabay.com

В Москве днем 27 февраля будет облачная погода с прояснениями, а температура воздуха будет от одного до трех градусов ниже нуля. Местами в столице может быть небольшой снег. Об этом рассказали на портале Гидрометцентра России.

На дорогах и тротуарах города продолжает образовываться гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В темное время суток существенно похолодает и столбики термометров опустятся до значений в десять градусов мороза. Осадки ночью маловероятны, а значения атмосферного давления в течение всех суток изменится с 748 мм до 752 миллиметров ртутного столба.

Ранее KP.RU рассказывал о том, что наступившая неделя в Москве может быть довольно снежной. В некоторые дни столбики термометров могут фиксировать положительные значения температуры воздуха.