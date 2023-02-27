В Москве девушка под предлогом снятия порчи похитила имущества на 200 тысяч рублей Фото: ГУ МВД по Москве

На востоке Москвы 26-летняя девушка зашла в подъезд одного из домов, а затем позвонила в одну из квартир, попросив стакан воды. В ходе общения она рассказала хозяйке, что на нее наложена порча и предложила провести специальный ритуал. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Владелица квартиры поверила незнакомке и пустила ее в дом. После этого, для проведения «обряда» она передала подозреваемой конверт с деньгами и золотом, а девушка попросила отвернуться и не смотреть за процессом обряда. Получив ценный реквизит девушка выбежала из квартиры.

Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

Задержанная уже была неоднократно судима за подобные преступления, а теперь ей предстоит предстать перед судом за кражу с незаконным проникновением в жилище.

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