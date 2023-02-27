Синоптик Леус: в Москве 27 февраля будет облачная погода с неустойчивыми прояснениями и гололедица

В Москве 27 февраля будет облачная погода с неустойчивыми прояснениями и гололедица Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, а температура воздуха будет колебаться от одного до трех градусов ниже нуля. На дорогах и тротуарах столицы образуется гололедица. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Атмосферное давление будет расти и его значение составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы для конца февраля.

Местами в столице может быть небольшой снег, а северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Уже на следующий день температура воздуха в столице может немного повыситься.

Ранее KP.RU писал, что ночью 27 февраля в Москве может похолодать до десяти градусов ниже нуля. Осадков в темное время суток не прогнозируется. Такое похолодание приведет к образованию корки льда на дорогах.