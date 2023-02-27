За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 1778 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи в Москве выявили еще 1778 новых случаев заражения коронавирусом за сутки по данным на 27 февраля. Большинство пациентов проходят курс лечения амбулаторно, а госпитализация понадобилась для 155 человек. Такая статистика опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

От последствий и осложнений заболевания в столице за сутки скончались 12 пациентов.

Полностью оправиться от всех симптомов и последствий болезни смогли 1850 человек. Несмотря на снижение числа новых заболеваний, врачи рекомендуют не забывать о необходимости проходить курс вакцинации, а также о мерах личной безопасности в людных местах.

Вакцинация помогает значительно снизить риск заражения и дальнейшего распространения вируса, а в случае болезни — существенно облегчить симптомы.

Ранее KP.RU рассказывал о 1419 новых случаях заболевания COVID-19, которые были зафиксированы в Москве за сутки по данным на 26 февраля. Госпитализация понадобилась для 137 горожан.