Двое мужчин предложили подвезти прохожего и ограбили его угрожая пистолетом на севере Москвы Фото: ГУ МВД по Москве

На севере Москвы у метро «Водный стадион» двое мужчин попросили прохожего подтолкнуть автомобиль, а после предложили подвезти его. После этого один из злоумышленников направил на него пневматический пистолет и требовал отдать телефон и деньги. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Общая сумма ущерба составили более ста тысяч рублей.

Сотрудники правопорядка в ту же ночь задержали двух подозреваемых в преступлении, а при обыске у них обнаружили телефон и пистолет. Нарушителями оказались двое приезжих молодых парней 22 и 25 лет.

Теперь они предстанут перед судом за разбойное нападение, а пока идет следствие их заключили под стражу.

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