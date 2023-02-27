Из горящей квартиры на Донбасской улице Москвы спасли двух человек Фото: Борис КОКУРИН

В Москве на улице Донбасской дом №6 разгорелся пожар в квартире на девятом этаже девятиэтажного дома. Пожарные спасли из горящей квартиры двух человек, один из них — ребенок. Об этом рассказали KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Москве.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 16:40 и на место пожара незамедлительно были отправлены спасатели. Площадь, охваченная огнем, составила 40 квадратных метров, а о ликвидации пожара сообщили уже в 17:04.

Сейчас спасенных из квартиры осматривают медики.

Теперь на месте происшествия работают специалисты, которым предстоит установить причину возгорания и обстоятельства при которых это могло произойти.

Ранее KP.RU рассказывал о пожаре в гостинице рядом с метро «Римская». Там погибло семь человек, среди которых двое детей. Подозреваемый в поджоге был задержан и заключен под стражу.