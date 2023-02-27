Преподаватель избил ученика в одной из школ Москвы за нарушение дисциплины

Преподаватель избил ученика в одной из школ Москвы из-за прически Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В одной из московских школ преподаватель на уроке по финансовой грамотности избил школьника. Он вытащил его за волосы из класса в коридор, где продолжил наносить удары. Об этом рассказали в Telegram-канале Департамента образования и науки города Москвы.

Предположительно учитель яростно отреагировал на внешний вид ученика и попросил того удалиться из класса, а после того, как тот отказался покидать класс, мужчина взял и вытащил его из аудитории силой.

Повалив его на пол в коридоре, он нанес ему несколько ударов. Медицинская помощь мальчику не понадобилась, а в ведомстве назвали такое поведение преподавателя недопустимым. Трудовые отношения с ним уже расторгнуты.

Следственный комитет уже начал проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а после будет принято процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье закрыли уголовное дело об электронной сигарете, которая чуть не убила школьника. Она взорвалась в считанных сантиметрах от лица 14-летнего мальчика.