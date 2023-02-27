За минувшую неделю в Москве заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на более 27% Фото: Shutterstock

За прошедшую неделю в Москве снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом на 27,3%. Среди взрослого населения показатели снизились на 21,2 процента, среди детей до двух лет — на 21,9 процента, среди детей от трех до семи лет — на 31,1 процента. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора столицы.

Наибольшее снижение показателей наблюдается у детей от 7 до 14 лет. Снижение наблюдается на 49,7 процента.

Также в ведомстве отметили, что к текущему эпидемиологическому сезону были привиты против гриппа свыше 7,5 миллиона человек, что составляет 60% численности населения столицы.

Несмотря на это, врачи рекомендуют не забывать о необходимости проходить курс вакцинации для снижения риска заражения и не пренебрегать мерами дополнительной индивидуальной защиты в местах скопления людей.

Ранее KP.RU писал, что за прошедшие сутки в Москве было выявлено 1778 новых случаев заражения коронавирусом. От осложнений болезни скончалось 12 человек в столице.