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НовостиОбщество27 февраля 2023 16:58

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 28 февраля из-за сильного ветра

Сейчас же действует предупреждение из-за гололедицы
Роман ПОЛОСИКОВ
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 28 февраля из-за сильного ветра

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 28 февраля из-за сильного ветра

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 09:00 28 февраля. Об этом стало известно на портале Гидрометцентра России.

Продлится данное предупреждение до 21:00 часа того же дня.

Также на данный момент и до второго марта действует «желтый» уровень гидрометеорологического предупреждение из-за гололедицы на дорогах и тротуарах.

Означает же данное предупреждение, что погода может быть потенциально опасна. Рекомендуется не оставлять детей на улице без присмотра, а во время передвижения по городу стоит избегать шатких конструкций и не прятаться под деревьями.

Водителям же стоит быть внимательнее и снизить привычную скорость на дорогах, а также увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта.

Ранее KP.RU рассказывал о похолодании в темное время суток в Москве до десяти градусов ниже нуля. Осадки этой ночью маловероятны.