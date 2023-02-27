«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 28 февраля из-за сильного ветра Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 09:00 28 февраля. Об этом стало известно на портале Гидрометцентра России.

Продлится данное предупреждение до 21:00 часа того же дня.

Также на данный момент и до второго марта действует «желтый» уровень гидрометеорологического предупреждение из-за гололедицы на дорогах и тротуарах.

Означает же данное предупреждение, что погода может быть потенциально опасна. Рекомендуется не оставлять детей на улице без присмотра, а во время передвижения по городу стоит избегать шатких конструкций и не прятаться под деревьями.

Водителям же стоит быть внимательнее и снизить привычную скорость на дорогах, а также увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта.

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