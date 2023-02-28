Небольшой снег и ветер до 15 метров в секунду ожидается в Москве 28 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

В последний день календарной зимы в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой снег. Ветер будет дуть западный, а его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Об этом стало известно на портале Гидрометцентра России.

Температура воздуха в дневное время суток будет от одного до трех градусов ниже нуля. Атмосферное давление остановится на значении в 745 миллиметров ртутного столба.

На дорогах и тротуарах столицы по прежнему образуется гололедица.

Ночью же в Москве немного похолодает до восьми градусов мороза, а а значения атмосферного давления упадут на пару пунктов. Небольшой снег продолжит идти на территории московского региона.

Напомним, что ранее KP.RU писал о «желтом» уровне погодной опасности, который объявили в Москве из-за сильного ветра 28 февраля. Предупреждение начнет действовать с 09:00 и продлится до позднего вечера.