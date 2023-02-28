На таксиста в Москве двое напали с ножом и попытались отобрать телефон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22-летний таксист в Москве согласился подвезти мужчину до Ярославского шоссе и в ходе поездки пассажир попросил телефон водителя, чтобы включить музыку. По приезду он отказался возвращать телефон. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

В месте назначения в машину сел еще один мужчина, который угрожая ножом требовал отвезти их в ломбард, чтобы сдать похищенный телефон, но водитель ответил отказом.

Злоумышленники вышли из машины и хотели уйти, но юноша попытался их остановить и между ними началась драка, которую пресекли прибывшие сотрудники полиции. Одному из нападавших удалось скрыться.

36-летний ранее судимый мужчина был задержан на месте, а его 24-летний подельник попал в руки полицейских позже.

Теперь они предстанут перед судом за разбойное нападение.

Ранее KP.RU рассказал, что в Москве двое мужчин предложили подвезти прохожего и ограбили его. Один из нападавших угрожал пневматическим пистолетом.