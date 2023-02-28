На западе Москвы одного человека спасли из пожара в квартире многоэтажного дома

На западе Москвы спасли одного человека из пожара в квартире многоэтажного дома Фото: стоп-кадр из видео

В Москве на улице Генерала Глаголева в доме №7 корпус 2 разгорелся пожар в одной из квартир на 17 этаже. На место происшествия незамедлительно направились оперативные службы города. Об этом рассказали KP.RU в экстренных службах.

О ликвидации пожара сообщили уже в 11:12.

Сотрудникам пожарно-спасательной бригады удалось спасти одного человека, а информации о пострадавших на данный момент не поступало. Спасенного проверят медики, чтобы убедиться, что с ним ничего не случилось.

Причину возникновения огня и обстоятельства при которых это произошло будут выяснять специалисты.

На кадрах видео, которые опубликовал в соцсети один из очевидцев, видно, как верхние этажи дома охвачены клубами дыма.

Ранее KP.RU писал, как из горящей квартиры на Донбасской улице Москвы спасли двух человек. Одним из спасенных оказался ребенок. Пожар разгорелся на верхнем этаже девятиэтажного дома.